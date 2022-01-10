Количество рейсов «Ласточки» из Пскова в Петербург планируют увеличить

13:32, 10 января 2022, ПАИ

Количество рейсов скоростного поезда «Ласточка» от Пскова до Санкт-Петербурга планируется увеличить. Об этом Псковскому агентству информации заявил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

В долгосрочной перспективе планируется увеличение количества рейсов. Сделать это хотят после покупки нового комбинированного локомотива, который позволит не тратить время в Луге на присоединение к электрифицированным железнодорожным линиям.

На данный момент в связи с отсутствием электрифицированных путей на участке Псков – Луга «Ласточка» ездит с использованием тепловозной тяги. Часть пути от Луги до Санкт-Петербурга состав проходит уже по электрифицированному участку с контактным проводом.

Комбинированный локомотив позволит уменьшить время в пути на 30-15 минут. Кроме того, это позволит добавить на маршрут как минимум один дополнительный рейс, отметил руководитель профильного комитета.