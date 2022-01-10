На 3% подорожали автомобили в России с начала года
С 1 января автомобили в России подорожали в пределах 3 %, пишет газета «Коммерсантъ».
В частности, с 1 января цены на автомобили Mitsubishi выросли от 1,5 до 2 %, на автомобили Kia – на 2-4 %, на модели Mercedes-Benz – в среднем на 1,5 %.
Машины Toyota и Lexus в январе прибавили в цене в среднем 2-3 %. Автомобили бестселлера Lada подорожали с начала 2022 года на 1,4-3,2 %, а у Renault цены увеличились на 1,5-2 %.
По словам экспертов, рост цен объясняется инфляцией и ослаблением рубля, а также стоимостью сырья, которое используется в производстве машин, и увеличивающимися издержками автопроизводителей.
Также дилеры заявили, что в новогодние каникулы трафик в автосалоны не упал, однако найти подходящую машину с прошлогодним ценником сложно – в основном это будут невостребованные комплектации.
По данным экспертов рынка, в дальнейшем сохраняющийся дефицит автомобилей и комплектующих будет подталкивать рост цен.
Как планируете провести новогодние каникулы?
Продумать удобную схему для водителей и пешеходов во время ремонта Троицкого моста поручил Михаил Ведерников