Более 15 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 15 830 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
9 января в стране зафиксирован 741 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 19 890 человек.
Всего по состоянию на 10 января в России выявлено 10 666 679 случаев заболевания коронавирусом, 9 706 802 человека выздоровело, 316 904 – умерли.
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