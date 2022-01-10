Более 15 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

12:52, 10 января 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 15 830 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

9 января в стране зафиксирован 741 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 19 890 человек.

Всего по состоянию на 10 января в России выявлено 10 666 679 случаев заболевания коронавирусом, 9 706 802 человека выздоровело, 316 904 – умерли.