Холодок по коже: В Псковской области искали дом с привидениями

15:46, 10 января 2022, ПАИ

Поиски дома с привидениями редакцией газеты Пыталовского района «Наша жизнь» начались ещё в середине жаркого лета 2021 года. Тогда мы ещё не знали, что ответы на вопросы мы будем искать у старожилов деревни Боково, а также в краеведческой книге Николая Цветкова «По берегам Кухвы, вблизи погостов Верховье и Зобки, имения-мызы Боково». А рассказ наш будет об усадьбе Морачевского, или, как по-другому её называют, мызе Боково.

Поиски дома

От главы Линовской волости Натальи Стефанович мы узнали о существовании некоего заброшенного дома на территории деревни Носово. Но в июле старая усадьба была скрыта в зарослях борщевика Сосновского, даже малейшая возможность найти её не увенчалась успехом. Пришлось отложить затею до лучших времён. И наступили они поздней-поздней осенью.

Примерное расположение усадьбы мы знали — она находится напротив кладбища в Боково, неподалёку от деревень Сунево и Носово.

И вот, когда последние листья упали, а борщевик выглядел как частокол в поле, мы в очередной раз отправились на поиски дома с привидениями. И нашли.

Там на холме

Заброшенная усадьба даже спустя многие годы простоя выглядит дорого. В ней не осталось окон и дверей, фасад потрёпан временем, а лестничные пролёты вместе с крышей давно рухнули. Но масштаб некогда существовавшей жизни всё ещё просматривается сквозь призму разрушений.

Внимательно обследовав приусадебную территорию, мы всё же рискнули зайти внутрь. Конечно, мы были днём и никаких призраков не встретили, но энергетика места заполонила всё вокруг. Возможно, вы слышали такое понятие, как «место силы», так вот лично у меня от мызы Боково совершенно иные ощущения. Памятник архитектуры XIX века, находящийся в чаще борщевика и некогда аккуратной аллеи, навевал тоску и мрак. Холодок по коже периодически пробегал, а ведь день был солнечным.

Теперь необходимо было окунуться в историю поместья, ведь хотелось узнать как можно больше. Наталья Мирославовна связала нас с Таисой Николаевной Федотовой, жительницей деревни Сунево, которая смогла встретить меня и показать, что ещё скрывают леса деревни Боково.

Истории очевидцев

Мы встретились с ней возле входа на кладбище, и уже оттуда начался наш путь совершенно в другую сторону.

Спускаясь по дороге к пешеходной переправе в деревню Сунево, моя собеседница рассказала всё, что знала про дом.

— Пастух рассказывал, как барин проиграл половину деревни в карты. Тот человек, что выиграл Сунево, дал своим крестьянам вольную. Сидят мужики на суневской стороне через речку и видят, как их соседей на боковской стороне бьют. А это значит, что усадьба существует ещё со времён крепостного права, — начала рассказ Таиса Николаевна.

Во время разговора мы вспомнили ещё одну жительницу деревни Боково — Антонину Васильеву Вишнякову. С ней я общалась по телефону, и она рассказала, что до войны имение было шестилетней латышской школой, в которую она ходила. Во время войны немцы заняли здание, а детей отравили кого куда: кто-то учился в Суневской школе, кто-то даже в Скордах.

Последняя деятельность усадьбы — детский дом. Таиса Николаевна помнит, что, когда она училась в пятом классе Суневской школы, в неё также ходили и постояльцы приюта.

После 70-х годов по неизвестным причинам было принято решение закрыть приют. «Нужно было в собственность колхоза отдать, там бы уже решили, что делать, ведь барский дом нуждался только в замене окон. Возможно, приют бы не пользовался спросом, но дом престарелых… Прекрасное место для него», — продолжила свой рассказ моя путеводительница.

Парк имения Боково

Когда мы оказались у моста через речку Кухва, Таиса Николаевна показала и остатки старой псарни, от которой остались только кирпичи в непонятном холмике. Как оказалось, если встать спиной к реке, сквозь чащу деревьев проглядывает липовая роща.

Как гласит книга Николая Цветкова, «предметом особого внимания и гордости владельца был парк с фонтаном. Кроме обычных для этой местности растений в парке произрастали пихта, кедр, кипарисы, веймутова сосна, тсуга и другие культуры. Всего в парке было 150 культурных видов деревьев и кустарников, привезённых со всего мира». Сейчас же на том месте облагороженным парком, как говорят, даже не пахнет. Не раз видела это место, но никогда бы не подумала, что в непроходимой чаще леса спрятались остатки фонтана. Таиса Николаевна провела меня к одному их них. «Когда мы были молоды, ухаживали за парком, выходили на субботники. Всё это бесплатно делали, сейчас и нас-то не осталось», — с сожалением вспоминает моя рассказчица.

Блуждая по некогда цветущей и активно развивающейся территории, мы нашли и заброшенные ангары старого лесопильного завода, где был установлен паровой двигатель. В тех лесах хранится много тайн, о которых мы уже и не узнаем.

Подземные ходы

Не раз слышала рассказы о том, что под бывшей деревней Боково существуют тайные подземные туннели, ведущие из главного здания. В книге Николая Цветкова также есть упоминание об этом: «Один из них выходил за винокуренным заводом у кладбища, в 1 километре от Бокова. Другой туннель вёл из главного каменного флигеля под рекой в деревню Сунево».

В связи с этим существовала легенда, в которой богатый барин был злым и лютым по отношению к своим крестьянам. Боялся барин мести своих подданных, поэтому создал три подземных хода на случай, если случится бунт. В одном из своих ходов, который был самым длинным и выходил за рекой Кухвой, хранил барин несметные богатства.

Я спросила у Таисы Николаевны, знает ли она что-то про подземные ходы. Она лишь сказала, что разговоров было много. Кто-то из приезжих рабочих, уже после закрытия приюта, искал туннели, но безуспешно.

Мы обошли немалую часть бывшего имения, но, тем не менее, наше небольшое путешествие подходило к концу. Гуляя по некогда красивому и ухоженному парку, мы говорили об ушедшей эпохе, о масштабе строительства в дореволюционные годы, о запасливости барина, разных слухах и забытых местах не только Псковщины, но и всей России. Ведь кто знает, что таят в себе непроходимые леса, неизведанные болотистые местности, да и в целом бескрайние просторы нашей страны?

Для справки

Усадьба в начале ХХ века представляла собой богатое помещичье имение с многочисленными постройками, включая двухэтажный барский дом, состоящий из 72 комнат и жилого подвала. Для слуг и рабочих усадьбы были построены шесть двухэтажных домов с высокими громоотводами и баня. Все помещения освещались электричеством от аккумуляторной батареи. Вода подавалась по водопроводу из артезианской скважины. Усадьба размещалась на 40 десятинах земли.

В годы революции и гражданской войны усадьба подвергалась пожарам и разграблению. В 1920 году в бывшей помещичьей усадьбе разместилась латышская шестиклассная школа.

Мария Осипова