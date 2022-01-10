Ночные морозы под 30 градусов прогнозируются в Псковской области

13:28, 10 января 2022, ПАИ

В ночь на 11 января температура воздуха в Псковской области опустится до -16...-21 градуса. Ночью 12 января будет ещё холоднее, мороз усилится до -22...-27 градусов. При этом будет безветренно. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Уже днём 13 января температура резко начнёт расти и поднимется до 0 градусов, Старый Новый год с 13 на 14 января, вероятно, будем встречать со слабым плюсом. Затем погода будет неустойчивой. Крещенские морозы должны состояться, насколько они будут интенсивными, узнаем в районе 17 января», - уточнила специалист.