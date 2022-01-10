35 домов и два детских сада остались без отопления из-за аварии в Невеле

13:31, 10 января 2022, ПАИ

В Невеле на участке теплотрассы на улице Комсомольской произошла авария, пишет газета «Невельский вестник».

Распоряжением КЧС и ПБ Невельского района с 12:00 на территории городского поселения «Невель» вводится режим «Повышенная готовность». Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Невельского района Геннадий Найдич отметил, что на период аварийно-восстановительных работ отключат отопление в 35 многоквартирных жилых домах и двух детских садах - «Звездочка» и «Буратино», а также 13 организациях по адресам: улицы Комсомольская, Ломоносова, Пушкина, Либкнехта, Ленина, Герцена, Октябрьская и Маметовой. Планируемые сроки работ с 12:00 до 20:00 сегодняшнего дня.

По всем вопросам можно обращаться в Единую диспетчерскую службу администрации Невельского района по телефону 8(81151)2-14-82.