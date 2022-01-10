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Общество

В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей

В России с 10 января вступил в силу закон, по которому водителям, превышающим скорость и выезжающим на встречную полосу, грозит уголовное наказание, пишет РИА Новости.

Поправки, которые были внесены в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс, касаются водителей, которые лишены прав и неоднократно подвергались административному наказанию. В частности, это касается агрессивного вождения – превышения скорости от 60 и более километров в час, выезда на встречную полосу или трамвайные пути.

Злостных лихачей будут штрафовать на сумму от 200 до 300 тысяч рублей. Помимо этого, им грозит до двух лет лишения свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч.

Санкции статьи предусматривают лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до 6 лет, а также исправительные либо обязательные работы.

Правила не распространяются на те случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры.

Согласно статистике, которая представлена в пояснительной записке к законопроекту, более 40% водителей не останавливает угроза административного наказания за превышение скорости и они повторно пренебрегают правилами дорожного движения, а каждый десятый при этом совершает грубые нарушения.

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