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Общество

11% россиян испытывают отрицательные эмоции от чтения родительских чатов

Россияне рассказали об эмоциях от чтения родительских чатов, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди россиян, имеющих детей или внуков, которые ходят в детский сад или в школу или посещают секции, 31% состоят в родительских чатах. Две трети (65%) не состоят в таких чатах.

21% респондентов отметили, что чаще испытывают положительные эмоции от переписки в чатах, 11% - отрицательные, 30% - как положительные, так и отрицательные эмоции, а 35% не испытывают никаких эмоций.

Наиболее часто обсуждаемые проблемы в родительских чатах и группах — денежные и организационные вопросы (по 25%), учебный процесс (22%), а также мероприятия (18%) и домашние задания (15%).

6% опрошенных отметили, что в родительских чатах часто возникают спорные и конфликтные моменты, 48% рассказали, что такое случается редко, а 45% сообщили, что такого вообще не случается.

На взгляд россиян, состоящих в родительских чатах, сделать обсуждения мирными и избежать конфликтов можно благодаря воспитанию и культуре общения (8%), нужно спокойно общаться и сдерживать эмоции (7%), а также прислушиваться друг к другу и искать компромиссы (5%). При этом 15% считают, что нельзя ничего сделать, а 45% затруднились ответить.

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