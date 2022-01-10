11% россиян испытывают отрицательные эмоции от чтения родительских чатов

14:01, 10 января 2022, ПАИ

Россияне рассказали об эмоциях от чтения родительских чатов, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди россиян, имеющих детей или внуков, которые ходят в детский сад или в школу или посещают секции, 31% состоят в родительских чатах. Две трети (65%) не состоят в таких чатах.

21% респондентов отметили, что чаще испытывают положительные эмоции от переписки в чатах, 11% - отрицательные, 30% - как положительные, так и отрицательные эмоции, а 35% не испытывают никаких эмоций.

Наиболее часто обсуждаемые проблемы в родительских чатах и группах — денежные и организационные вопросы (по 25%), учебный процесс (22%), а также мероприятия (18%) и домашние задания (15%).

6% опрошенных отметили, что в родительских чатах часто возникают спорные и конфликтные моменты, 48% рассказали, что такое случается редко, а 45% сообщили, что такого вообще не случается.

На взгляд россиян, состоящих в родительских чатах, сделать обсуждения мирными и избежать конфликтов можно благодаря воспитанию и культуре общения (8%), нужно спокойно общаться и сдерживать эмоции (7%), а также прислушиваться друг к другу и искать компромиссы (5%). При этом 15% считают, что нельзя ничего сделать, а 45% затруднились ответить.