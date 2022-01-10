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Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ провели каникулы дома

Новогодние каникулы подошли к концу, и многие пытаются как можно быстрей преодолеть «тормозной путь» праздника, чтобы войти в стабильный рабочий ритм. Псковское агентство информации представляет результаты пользовательского опроса, который показал, как наши зрители и читатели планировали провести эти десять постновогодних дней. 

Подавляющее большинство участников опроса посвятили всё свободное время семье. За этот вариант проголосовало 85% респондентов. 2,5% планировали уехать в гости, около 2% планировали заграничную поездку. 7,5% не смогли в полной мере насладиться выходными и провели это время на работе. Около 3% не решили, что делать с таким количеством свободного времени. 

Согласно опросу, который проводил сервис «Авито.Услуги» и в котором приняло участие 10 000 респондентов, большинство жителей России (70%) встретили Новый год в кругу семьи. Многие молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет планировали отмечать праздник не дома: 19% рассматривали вариант встретить Новый год с друзьями или знакомыми, 5% — в кафе или ресторане, 3% — на катке или в парке.

Уезжать куда-либо на новогодние каникулы планировали 65% опрошенных. Около 10% путешествовали по стране, а 2% - за границей.
По неофициальным данным, на новогодние праздники 2022 года самыми популярными направлениями стали: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Краснодарский край, Калининградская область, Приморский край и Республика Татарстан. Средняя продолжительность проживания по многим регионам РФ составила 3-4 дня, а в Республике Карелии, Краснодарском крае и Мурманской области длительность проживания в праздничные дни достигла 7 суток.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто — достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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