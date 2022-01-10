Спиртное пыталась украсть псковичка из магазина на Рижском проспекте

14:48, 10 января 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

10 января в 12:23 экипажу межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте — сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 47-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка.