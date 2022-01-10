Опубликована афиша Псковского драмтеатра на февраль

15:25, 10 января 2022, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал февральский репертуар и открыл продажи билетов. В феврале в театральную афишу вошли и новинки сезона, и театральные бестселлеры, и редкие спектакли репертуара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Из последних премьер в феврале зрители смогут увидеть комедию «Серёжа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева, спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Сергея Потапова, детский спектакль «Слон и птичка» по сказке Анастасии Момот в постановке Анатолия Кузьмина.

В репертуар включены спектакли, отмеченные Национальной театральной премией «Золотая маска»: спектакль - лауреат премии в номинации «Лучшая женская роль второго плана» «Ревизор» режиссёра Петра Шерешевского и спектакль -номинант премии «Река Потудань» режиссёра Сергея Чехова.

В феврале в Псковском драматическом театре – как зрительские хиты, показы которых проходят несколько раз в месяц («Пиковая дама», «Очень громкая премьера», «Позвольте вам выйти вон!», «Метель», «Свидетельские показания», «Смерть Тарелкина», «Ионыч», «Цветаева и саксофон»), так и спектакли, по которым публика успела соскучиться («Каштанка», «Таланты и поклонники», «Жанна», «Отелло», «Дни Победы», «Постой, паровоз!»).

Традиционно театр подготовил обширную детскую программу. В феврале театр порадует детей разных возрастов: от двух до четырёх лет («Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра»), от шести до десяти лет («Слон и птичка»).

В январе театр откроет двери для зрителей 19 числа после недельного перерыва. Зрителей приглашают 19 января на спектакль «Каштанка» по рассказу Чехова в постановке Юлии Пересильд.

Школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет театр напоминает о возможности приобрести билеты на все спектакли по «Пушкинской карте».

Касса театра работает ежедневно (Псков, улица Пушкина, 13) с 9:30 до 21:00. Кроме того, билеты можно купить круглосуточно на официальном сайте театра.