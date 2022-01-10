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Шесть золотых медалей завоевали псковичи на городском турнире по фехтованию

Шесть золотых медалей завоевали псковичи на городском турнире по фехтованию на шпагах  «Рождественские встречи». Как сообщила тренер Элла Полторацкая, Даниилу Постникову не было равных в возрастной категории «Юноши 2001 года и моложе». Среди юниорок первое место у Александры Пусевой.

Всего в традиционном городском турнире, который прошел на стадионе «Машиностроитель», приняли участие более 50 спортсменов.

Победители и призеры соревнований:

Мальчики 2010-2013 годов рождения
1. Гордей Губкин (СШ «Лидер»)
2. Роман Колычев (СШ «Лидер»)
3. Никита Антонов (СШ «Лидер»), Егор Попов (СШ «Лидер»)

Девочки 2010-2013 годов рождения
1. Ева Белоцерковская (СШ «Лидер»)
2. Татьяна Петрова (СШ «Лидер»)
3. Наре Саргсян (СШ «Лидер»), Алена Павлова (СШ «Лидер»)

Девочки 2006-2009 годов рождения
1. Александра Пусева (СШ «Лидер»)
2. Кристина Маркова (СШ «Фаворит», Ленинградская область)
3. Мария Полевикова (СШ «Лидер»), Полина Степанова (СШ «Лидер»)

Мальчики 2006-2009 годов рождения
1. Николай Кузьмин (СШ «Лидер»)
2. Богдан Боговский (СШ «Лидер»)
3. Иван Руденко (СШ «Лидер»), Василий Сергеев (СШ «Лидер»)

Юниоры
1. Даниил Постников (СШ «Лидер»)
2. Иван Волков (СШ «Лидер»)
3. Денис Зызин (СШ «Лидер»), Николай Кузьмин (СШ «Лидер»)

Юниорки
1. Александра Пусева (СШ «Лидер»)
2. Дарья Воронцова (ПГОО «ФФГП»)
3. Мария Минакова (СШ «Лидер»), Анна Гусарова (РСОО «ФФПО»).

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