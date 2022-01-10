В истории дома с привидениями разбирались псковские журналисты

15:59, 10 января 2022, ПАИ

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Журналисты газеты Пыталовского района «Наша жизнь» побывали в доме с привидениями. Информацию о старинной усадьбе Морачевского, или, как по-другому её называют, мызе Боково, они услышали во время рабочих выездов от местных жителей. Они же рассказали о том, что в заброшенных стенах водятся призраки.

Примерное расположение усадьбы журналисты знали — она находится напротив кладбища в Боково, неподалёку от деревень Сунево и Носово. Однако руины скрывались за густыми зарослями борщевика и их поиск занял определенное время.

Историю старинного дома они узнали у старожилов деревни Боково и в краеведческой книге Николая Цветкова «По берегам Кухвы. Статью читайте здесь.