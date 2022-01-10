Более 187 тонн белорусских креветок прошли ветеринарный контроль в Псковской области

15:37, 10 января 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области прошли ветеринарный контроль 187,2 тонны белорусских креветок, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

С начала 2021 года Россельхознадзор провёл ветеринарный контроль почти 37 тысяч тонн импортных креветок. Вся продукция импортировалась фирмами, зарегистрированными в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Ленинградской, Рязанской, Калужской, Самарской областях, Краснодарском и Приморском краях.

Лидером среди стран - поставщиков морепродукции выступила Индия. С территории этой страны было ввезено более 11 тысяч тонн креветок. Также крупными поставщиками являются Эквадор – 6,5 тысячи тонн, Аргентина – 5,4 тысячи тонн, Вьетнам – 4,2 тысячи тонн, Китай – 2,7 тысячи тонн. Остальной объём импорта пришёлся на Бангладеш, Беларусь, Гренландию, Индонезию, Иран, Кубу, Саудовскую Аравию, Таиланд и Фарерские острова.

Отметим, что в декабре 2021 года в Псковскую область поступило 4,7 тонн креветок.