Жителей Пыталовского района предупредили о сбое при выгрузке информации по платежам за вывоз ТКО

16:18, 10 января 2022, ПАИ

Жителей Пыталовского района предупредили о сбое при выгрузке информации по платежам за вывоз ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром».

В связи с техническим сбоем при выгрузке информации по Пыталовскому району за декабрь 2021 года в платежную систему «Сбербанк Онлайн» ошибочно были выгружены данные с учетом начислений за январь 2022 года. Таким образом у граждан, имеющих личный кабинет в «Сбербанк Онлайн», сумма, подлежащая к оплате по платежному документу, указана за 2 месяца (декабрь 2021 г. и январь 2022 г.).

Для того чтобы произвести платеж за декабрь 2021 года через систему «Сбербанк Онлайн», гражданам нужно вручную откорректировать сумму, которую необходимо оплатить. При оплате через QR-код сумма, подлежащая оплате, отражается корректно.

По возникающим вопросам можно обратиться по телефонам расчетной группы АО «ПКС»: +7(8112)29-18-70, 29-14-56.