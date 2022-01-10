Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителей Пыталовского района предупредили о сбое при выгрузке информации по платежам за вывоз ТКО

Жителей Пыталовского района предупредили о сбое при выгрузке информации по платежам за вывоз ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром».

В связи с техническим сбоем при выгрузке информации по Пыталовскому району за декабрь 2021 года в платежную систему «Сбербанк Онлайн» ошибочно были выгружены данные с учетом начислений за январь 2022 года. Таким образом у граждан, имеющих личный кабинет в «Сбербанк Онлайн», сумма, подлежащая к оплате по платежному документу, указана за 2 месяца (декабрь 2021 г. и январь 2022 г.).

Для того чтобы произвести платеж за декабрь 2021 года через систему «Сбербанк Онлайн», гражданам нужно вручную откорректировать сумму, которую необходимо оплатить. При оплате через QR-код сумма, подлежащая оплате, отражается корректно.

По возникающим вопросам можно обратиться по телефонам расчетной группы АО «ПКС»: +7(8112)29-18-70, 29-14-56.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

10 января 2022

Скейт-парк появится на улице Никольской в Пскове до июля 2022 года
10 января 2022

Тематические архитектурные формы установят в парке Гагарина в Пскове
10 января 2022

Более 12 тысяч человек умерли от COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах
10 января 2022

Дополнительное освещение появится в Финском парке Пскова к следующему Новому году
10 января 2022

С 7 февраля непривитые студенты ПсковГУ не смогут попасть в учебные корпуса вуза
10 января 2022

Зимняя сессия для студентов-очников ПсковГУ пройдёт в дистанционном формате
10 января 2022

До -20 градусов похолодает 11 января в Псковской области
10 января 2022

Моргенштерн заявил о создании своего информагентства

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...