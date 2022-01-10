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Общество

ВОЗ: Конец пандемии близок, но предстоящие три месяца будут трудными

Следующие три месяца могут быть трудными для людей из-за омикрон-штамма коронавируса, однако в ближайшее время пандемии может прийти конец. Об этом в эфире Sky News заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро, пишет Lenta.ru.

Он не назвал каких-либо конкретных сроков завершения распространения заболевания и лишь заметил, что оно уже в поле зрения. При этом, по его словам, человечество ждет еще некоторое количество препятствий на этом пути.

«Люди просто должны продолжать работать, поэтому сейчас перед политиками стоит очень трудный выбор. Как минимум еще три месяца ситуация будет сложной», — прогнозирует специалист, добавляяя, что сейчас ни у одного государства нет возможности для введения серьезных ограничений.

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