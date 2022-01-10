Моргенштерн заявил о создании своего информагентства

16:23, 10 января 2022, ПАИ

Рэпер Алишер Моргенштерн 10 января заявил в своём Instagram-аккаунте о создании информационного агентства.

По его словам, он устал читать «однообразные, скучные, желтушные» СМИ, поэтому решил сделать собственное. «Добро пожаловать в прекрасное СМИ будущего, которое мы построим вместе. Пока работаем в тестовом режиме и набираем самых горячих ребят», – рассказал шоумен.

В конце 2021 года в интервью Ксении Собчак рэпер нелестно высказался о праздновании Дня Победы в России. Он отметил, что не понимает, зачем россияне празднуют День Победы, и рассказал, что не считает необходимым тратить миллионы на этот праздник. После этого он публично извинился за сказанное.