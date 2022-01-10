Мужчина выстрелил из «Маузер» в ходе семейной ссоры в невельской деревне

16:43, 10 января 2022, ПАИ

В Невельском районе мужчина выстрелил из винтовки «Маузер» в ходе семейной ссоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Инцидент произошел 30 декабря 2021 года в деревне Кубок. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у 43-летнего местного жителя немецкую винтовку «Маузер 98» времен Великой Отечественной войны, а также 30 патронов к ней.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Изъятая винтовка направлена для проведения необходимой экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, пояснили в ведомстве.