Про особенный день в конце января рассказала псковский астролог

16:47, 10 января 2022, ПАИ

Рекомендации от псковского астролога Натальи Барановой на ближайшие три недели. А для тех, кто круто хочет изменить свою жизнь, в конце января будет особенный день.

Никогда такого не было, и вот опять. Нас ждет очередной период ретроградности Меркурия. Я сомневалась, стоит ли писать этот текст. В моем блоге и так много информации про ретроградный Меркурий. Но, во-первых, у каждого периода ретромерка есть свои особенности, а во-вторых, он всегда про повторение пройденного.

В этом году Меркурий будет ретроградным целых четыре раза, и первый период наступит с 14 января по 4 февраля. Напоминаю, что его влияние мы традиционно ощущаем за три-четыре дня до и три-четыре дня после.

Прежде напомню технику безопасности. В этот период не рекомендуется начинать важные проекты, стартовать с рекламными кампаниями, открывать новое направление в бизнесе, устраиваться на новую работу, начинать учебу на курсах. Тщательно проверяйте всю входящую информацию, внимательно перечитывайте документы, на которых ставите свою подпись.

Зато можно возвращаться к делам, которые раньше все никак не удавалось довести до ума, и наконец закончить. Можно в очередной раз попробовать бросить курить, глядишь, эта попытка окажется удачной, или в пятый раз начать учить английский и бегать по утрам. Если вы занимаетесь торговлей, самое время сбыть залежалый товар. Можно возобновить старый деловой контакт, попробовать внести изменения в договор, если раньше не удавалось. Можно снова попробовать сдать экзамен, например по вождению.

Если вы все-таки решаете начать нечто новое, помните, на ретромерке далеко не все получается с первого раза. Возможно, от вас потребуется больше усилий, чем вы рассчитывали.

В чем особенности этого периода ретроградности? В этот раз Меркурий ретроградит в компании с Венерой. А это значит, что могут застопориться дела, связанные с финансами, торговлей, ранее достигнутые партнерские договоренности могут подвергаться пересмотру.

Ну и в этот раз раскачка после каникул пойдет дольше и тяжелее.

Я рекомендую в этот период не брать и не давать деньги в долг, по возможности, не брать кредитов, подождать с ипотекой и крупными покупками. Не стоит также заниматься дизайном дома и квартиры. Но можно переделывать и исправлять старые косяки. Также можно попробовать вернуться к переговорам, которые раньше зашли в тупик. Это касается не только деловых, но и личных отношений.

В природе ничего не бывает просто так. Периоды ретроградного Меркурия нужны нам для переосмысления важных вопросов, возвращения к старым незавершенным темам. В этот раз Меркурий идет сначала по знаку Водолея (до 26 января), затем по Козерогу. Первый период хорош для того, чтобы возвращаться к креативным идеям, которые ранее не получили своего развития. Возможно прежде, чем выстрелить, они нуждаются в доработке. Самое время. Если в темах личной свободы есть что-то, вас не устраивающее, пора пересмотреть свои установки. Если раньше не удавалось найти единомышленников для реализации общественно значимых проектов, можно также возобновлять попытки. Козерожий период хорош для того, чтобы вернуться к планам и целям, которые вы ставите перед собой на этот год. И если вас не устраивает, как развивается ваша карьера, подумайте, что и как вы можете изменить. Если начальство раньше вас не слышало, теперь можно попробовать достучаться.

29 января, когда Меркурий сделает соединение с Плутоном, можно поставить точку в давно надоевшей тяжелой ситуации, сжечь за собой мосты, радикально выкинуть из жизни то, что не устраивает. Помните, желающего судьба ведет, а нежелающего тащит. Если тяжелая ситуация достигла критической отметки, то кульминация может наступить и без вашего желания.

Перед важными изменениями всегда нужен период накопления ресурса, замедления и переосмысления. Используйте ретромерк продуктивно!