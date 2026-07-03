Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области проведёт серию мероприятий в рамках региональной недели правовой помощи

22:39, 03 июля 2026, ПАИ

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области присоединится к региональной неделе правовой помощи, которая пройдёт с 6 по 12 июля и приурочена ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Ключевым событием станет день правовой помощи для ветеранов СВО и их семей – он состоится 7 июля в центральном офисе филиала Фонда в Пскове (улица Л. Толстого, 31А). Мероприятие запланировано на период с 10:00 до 13:00. Программа начнётся с презентации действующих в Псковской области мер поддержки: её проведут специалисты Министерства социальной защиты региона и Центра социального обслуживания по городу Пскову. После презентации все желающие смогут получить индивидуальные консультации по юридическим вопросам.

Кроме того, с 6 по 10 июля ветераны СВО и члены их семей могут воспользоваться возможностью получить консультации по вопросам предоставления земельных участков – в части аренды и оформления в собственность для льготных категорий граждан.

Получить консультации можно двумя способами: по телефону: 8 (8112) 298‑215 или очно (Псков, улица Пароменская, 21/33, 1 этаж, кабинет 2). Очный приём будет вестись во вторник, 7 июля, и в четверг, 9 июля, с 9:30 до 17:30 (перерыв на обед – с 13:00 до 14:00).