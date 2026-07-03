Северо-Запад РФ накроют поля фронтальной облачности атлантического циклона – «Фобос»

20:49, 03 июля 2026, ПАИ

Северо-Запад РФ в эти выходные накроют поля фронтальной облачности атлантического циклона, сообщает метеоцентр «Фобос».

Синоптики прогнозируют ливни и грозы. «Исключение составит лишь север – здесь существенные осадки маловероятны», – отметили специалисты.

Днём в северных районах ожидается +16…+21 градусов, на юге до +19…+24 градусов.

Ранее сообщалось, что 4 июля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями.