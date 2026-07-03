Редакция газеты «Наша жизнь» отметила 81‑й день рождения

20:05, 03 июля 2026, ПАИ

В рамках празднования 81‑й годовщины районной газеты «Наша жизнь» коллектив редакции побывал в гостях у воспитанников детских садов города Пыталово, пишет районная газета.

Главный редактор Елена Иманаева провела для малышей познавательную встречу и показала презентацию о рождении и развитии районки на протяжении восьми десятилетий.

Дети узнали, как рождается газета: кто работает в редакции, как готовят материалы и как создаётся еженедельный выпуск. Ребятам показали подшивки старых номеров – 1956, 1980 и 1994 годов – и сравнили их с современным, частично цветным форматом печатного издания. Многие с интересом листали электронную версию газеты на телефоне – цифровой вариант понравился не меньше бумажного, ведь малыши уже вовсю знакомы с гаджетами.

Кроме того, дети подержали в руках старые диктофоны и фотоаппараты, которыми когда‑то пользовались журналисты. Экспонаты и рассказ вызвали живой интерес и массу вопросов.