Бухгалтерия и отдел кадров ПОИКБ переехали на новый адрес в Пскове

23:21, 03 июля 2026, ПАИ

Псковская областная инфекционная клиническая больница (ПОИКБ) сообщает о переезде бухгалтерии и отдела кадров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Подразделения сменили локацию с улицы Кузнецкой, 23, и теперь размещаются на территории инфекционной больницы по улице Доставалова, 14.

Информация актуальна для сотрудников учреждения, кандидатов на трудоустройство и контрагентов.