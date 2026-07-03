Бухгалтерия и отдел кадров ПОИКБ переехали на новый адрес в Пскове
Псковская областная инфекционная клиническая больница (ПОИКБ) сообщает о переезде бухгалтерии и отдела кадров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.
Подразделения сменили локацию с улицы Кузнецкой, 23, и теперь размещаются на территории инфекционной больницы по улице Доставалова, 14.
Информация актуальна для сотрудников учреждения, кандидатов на трудоустройство и контрагентов.
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