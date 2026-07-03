Однополосное движение введут на участке улицы Пригородной в Пскове
Однополосное движение вводится на участке улицы Пригородной в Пскове с 7 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации Пскова.
Ограничения затронут участок у дома №3 по улице Пригородная и продлятся до 10 июля. Меры вводятся в связи с проведением дорожных работ.
Ранее сообщалось, что движение временно ограничат в Пскове на участке улицы Кузнецкой (от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта) с 6 по 12 июля.
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