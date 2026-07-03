Почти 1700 венгерских кроликов прошли ветконтроль в Псковской области

20:22, 03 июля 2026, ПАИ

Специалисты провели ветеринарный контроль 1696 племенных кроликов, которые перевозились из Венгрии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Установлено, что животные здоровы, перевозятся с соблюдением условий и режима транспортировки, и прошли все лабораторные исследования, необходимые для их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС.

После завершения всех необходимых процедур ушастые животные отправились для разведения и содержания в адрес получателя из Оренбурга.