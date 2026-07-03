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Общество

Почти 1700 венгерских кроликов прошли ветконтроль в Псковской области

Специалисты провели ветеринарный контроль 1696 племенных кроликов, которые перевозились из Венгрии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Установлено, что животные здоровы, перевозятся с соблюдением условий и режима транспортировки, и прошли все лабораторные исследования, необходимые для их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС.

После завершения всех необходимых процедур ушастые животные отправились для разведения и содержания в адрес получателя из Оренбурга.

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