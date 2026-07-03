Археологическая экспедиция начинает работу в Старом Изборске 4 июля

21:47, 03 июля 2026, ПАИ

Завтра, 4 июля, псковская археологическая экспедиция начнет работу в деревне Старый Изборск в Печорском округе. Экспедиция продлится до 19 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Археологического центра Псковской области.

Целью работ станет определение границ посада древнего города Изборска.

«Волонтёров ждет работа в одном из красивейших и древнейших мест России, интересные экскурсии по историческим местам, лекции от специалистов», – отметили в центре.