Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области
Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области. Сообщение об этом разместили в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.
При обнаружении обломков жителям рекомендуют не приближаться к ним и сообщить по телефону 112.
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03 июля 2026
Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области проведёт серию мероприятий в рамках региональной недели правовой помощи