Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области

21:10, 03 июля 2026, ПАИ

Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области. Сообщение об этом разместили в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

При обнаружении обломков жителям рекомендуют не приближаться к ним и сообщить по телефону 112.