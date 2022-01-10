До -20 градусов похолодает 11 января в Псковской области

16:49, 10 января 2022, ПАИ

В ночь на 11 января в Псковской области похолодает до -20 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Во вторник на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, сохранится гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью до 6 метров в секунду. Температура по области ночью составит -20… -15 градусов. Днем от -14 до -9 градусов. Атмосферное давление высокое.