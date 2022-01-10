Оперативную реакцию на вопросы студентов в соцсетях организуют в Псковской области

16:52, 10 января 2022, ПАИ

Оперативную реакцию на вопросы студентов в соцсетях организуют в Псковской области. ЦУР региона вместе с областным комитетом по образованию подключили ПсковГУ к системе «Инцидент Менеджмент». Это помогает оперативно реагировать на вопросы, жалобы и проблемы, о которых студенты и их родители пишут в интернете.

По словам старшего специалиста по социальным коммуникациям ЦУР Псковской области Александры Маевской, обращения от студентов часто попадают в систему. «Во время дистанционного обучения мы фиксировали много обращений от студентов по этой теме. Подключение университета к системе поможет давать ответы на интересующие вопросы пользователей именно на той площадке, где вопрос был задан», - пояснила Маевская.

Система обратной связи «Инцидент Менеджмент» находит в интернете сообщения псковичей по ЖКХ, благоустройству, образованию, здравоохранению, затем сотрудники ЦУР передают обращения в профильные органы, что ускоряет решение задач.