Зимняя сессия для студентов-очников ПсковГУ пройдёт в дистанционном формате

17:17, 10 января 2022, ПАИ

В дистанционном формате пройдёт зимняя сессия для студентов-очников ПсковГУ, сообщается в Telegram-канале вуза.

В приказе говорится о том, что вуз продолжает подготовку к созданию ковид-безопасного пространства. Поскольку пока университет не вышел на 80% вакцинацию студентов, о которой заявлялось главным санитарным врачом Псковской области в ноябре прошлого года, зимняя сессия переводится в дистанционный формат для студентов-очников и тех, кто учится очно-заочно. Для заочников проведение зимней сессии и государственной итоговой аттестации будет реализовано в традиционном формате.

С 7 февраля посещать семинары, лабораторные в учебных корпусах смогут только вакцинированные и имеющие медотвод студенты старше 18 лет. Для обучающихся, не имеющих QR-кода, образовательный процесс будет осуществляться исключительно посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий. Потоковые лекции для всех будут организованы в онлайн-формате.