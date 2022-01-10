Лимит «Пушкинской карты» увеличен до 5 тысяч рублей

17:37, 10 января 2022, ПАИ

С 1 января номинал «Пушкинской карты», с помощью которой молодые люди от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные мероприятия за государственный счет, увеличен с 3 до 5 тыс. рублей в год. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Со следующего месяца «Пушкинскую карту» станут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах — при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2 тыс. рублей.

Это решение Михаил Мишустин анонсировал во время заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в декабре 2021 года. Комментируя подписанное постановление на совещании с вице-премьерами, он отметил, что в России немало хороших режиссёров, сценаристов, актёров. Благодаря государственной поддержке ещё больше молодых людей познакомится с их творчеством.

Председатель правительства попросил Министерство культуры и Министерство цифрового развития до 1 февраля обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы «Пушкинская карта». «Это должно быть так же просто и удобно, как покупка билетов на выставки и спектакли», — добавил глава кабмина, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счёт таких карт направляет государство. Эта программа была запущена в 2021 году по инициативе президента России и стала очень востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 миллиона человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей.

В Псковской области по «Пушкинской карте» можно посетить: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, Псковскую областную филармонию, Псковский театр кукол, Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Дом офицеров, Великолукский драматический театр, Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, Порховский краеведческий музей, а также Островский военно-исторический музей-заповедник.