В Пскове установили светильники на 14 пешеходных переходах

18:15, 10 января 2022, ПАИ

В Пскове в конце 2021 года завершены работы по установке дополнительного освещения на 14 пешеходных переходах. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Специалисты подрядной организации установили светильники:

– на перекрёстке Ваулиногорского шоссе с улицей Леона Поземского,

– на улице Народной у дома № 53,

– на пересечении улиц Кузнецкой и Аллейной,

– на улице Генерала Маргелова,

– на перекрёстке улицы Максима Горького с улицей Коммунальной,

– на улице Розы Люксембург у школы № 23,

– на пересечении улиц Киселёва и Красноармейской,

– на улице Труда у домов № 39, 47 и у школы № 12,

– на перекрёстке улицы Петровской с улицей Красноармейской,

– на улице Алтаева у детской городской поликлиники,

– на трёх пешеходных переходах на улице Советской – у городского культурного центра, у Детского парка и на пересечении улиц Советской и Металлистов.

Всего подрядчик установил 23 стальные опоры и 41 светильник со светодиодными лампами. Адреса установки определены решением городской комиссии по безопасности дорожного движения. Работы проведены за счёт средств бюджета города Пскова на 2021 год в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».