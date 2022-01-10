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Происшествия

В Гдовском районе водителю иномарки стало плохо, и он врезался в припаркованный автомобиль

В синем Renault пострадали водитель и пассажирка. Фото: «Гдовская заря»

ДТП с пострадавшими произошло в районе дер. Верхоляне-1. Проезжающее авто врезалось в стоящую на обочине машину, сообщили корреспонденты ПАИ в Гдовском районе.

Автомобиль мегафермы «Добручи-2» марки Renault врезался в стоящий на обочине автомобиль Volkswagen. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулём и его отбросило на припаркованную машину.

Пострадавшие водитель Renault и его пассажирка осмотрены медиками. От госпитализации они отказываются. У пассажирки повреждены плечо и нога.

На месте аварии работают гдовские спасатели, медики и сотрудники ДПС. К месту аварии прибыл представитель фирмы «Добручи-2».

  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: Гдовская заря
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: Гдовская заря
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: Гдовская заря
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: Гдовская заря
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: Гдовская заря
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: Гдовская заря
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: Гдовская заря
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: Гдовская заря


 

 

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