В Гдовском районе водителю иномарки стало плохо, и он врезался в припаркованный автомобиль

19:03, 10 января 2022, ПАИ

ДТП с пострадавшими произошло в районе дер. Верхоляне-1. Проезжающее авто врезалось в стоящую на обочине машину, сообщили корреспонденты ПАИ в Гдовском районе.

Автомобиль мегафермы «Добручи-2» марки Renault врезался в стоящий на обочине автомобиль Volkswagen. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулём и его отбросило на припаркованную машину.

Пострадавшие водитель Renault и его пассажирка осмотрены медиками. От госпитализации они отказываются. У пассажирки повреждены плечо и нога.

На месте аварии работают гдовские спасатели, медики и сотрудники ДПС. К месту аварии прибыл представитель фирмы «Добручи-2».