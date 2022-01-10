Леонид Куравлёв попал в Коммунарку и не может сам дышать

19:53, 10 января 2022, ПАИ

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева экстренно госпитализировали в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Советский и российский актёр не может дышать самостоятельно, передаёт Пятый канал.

Леонид Куравлёв попал в больницу в Коммунарке ещё до Рождества, но известно об этом стало только сейчас. Уже на тот момент ему было тяжело дышать. У актёра выявили коронавирус

«Он на кислороде, так как лёгкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — сообщает журнал StarHit со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Отмечается, что 85-летний Леонид Куравлёв в последнее время страдал от повышенного кровяного давления: у него часто кружилась голова, да и общее состояние было неважным. В последнее время актёр не снимается и стал затворником в собственной квартире после смерти жены Нины: с ней он прожил более 50 лет.