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Культура

Леонид Куравлёв попал в Коммунарку и не может сам дышать

У актёра Леонида Куравлёва обнаружили коронавирус. Фото: «Комсомольская правда»

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева экстренно госпитализировали в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Советский и российский актёр не может дышать самостоятельно, передаёт Пятый канал.

Леонид Куравлёв попал в больницу в Коммунарке ещё до Рождества, но известно об этом стало только сейчас. Уже на тот момент ему было тяжело дышать. У актёра выявили коронавирус

«Он на кислороде, так как лёгкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — сообщает журнал StarHit со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Отмечается, что 85-летний Леонид Куравлёв в последнее время страдал от повышенного кровяного давления: у него часто кружилась голова, да и общее состояние было неважным. В последнее время актёр не снимается и стал затворником в собственной квартире после смерти жены Нины: с ней он прожил более 50 лет.

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