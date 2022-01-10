Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Женщину насмерть сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в Палкинском районе

В Палкинском районе насмерть сбили женщину. Фото ПАИ

ДТП произошло на 311-м км автодороги у деревни Вернявино в Палкинском районе, сообщает корреспондент ПАИ.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Додж», мужчина 1988 года рождения, совершил наезд на женщину 1952 года рождения, которая переходила проезжую часть автодороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина скончалась. На место выехали сотрудники полиции в составе следственно-оперативной группы, медработники и сотрудники ГИБДД.

Как сообщили с места происшествия, водитель был трезв. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

10 января 2022

Женщину насмерть сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в Палкинском районе
10 января 2022

В Гдовском районе водителю иномарки стало плохо, и он врезался в припаркованный автомобиль
10 января 2022

70% получивших травмы псковичей попали в больницу из-за скользких улиц и «ватрушек»
10 января 2022

Автомобиль съехал в кювет в Гдовском районе
10 января 2022

82 водителя попались пьяными на дорогах Псковской области за девять дней
10 января 2022

Женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Печорском районе
09 января 2022

В Плюсском районе обнаружен без вести пропавший ребёнок
08 января 2022

Публикуем фоторепортаж с места ДТП в Псковском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...