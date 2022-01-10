Женщину насмерть сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в Палкинском районе

20:06, 10 января 2022, ПАИ

ДТП произошло на 311-м км автодороги у деревни Вернявино в Палкинском районе, сообщает корреспондент ПАИ.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Додж», мужчина 1988 года рождения, совершил наезд на женщину 1952 года рождения, которая переходила проезжую часть автодороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина скончалась. На место выехали сотрудники полиции в составе следственно-оперативной группы, медработники и сотрудники ГИБДД.

Как сообщили с места происшествия, водитель был трезв. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.