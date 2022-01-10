В Словении отменили этап Кубка мира по лыжным гонкам из-за коронавируса

20:45, 10 января 2022, ПАИ

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице отменён из-за текущей ситуации с распространением коронавируса. Соревнования должны были проходить с 21 по 23 января. О возможном переносе этапа будет объявлено позже, сообщает сайт sports.ru.

В течение двух дней было запланировано восемь стартов по двум дисциплинам. В связи с нынешним острым развитием пандемии COVID-19 в Словении безопасность участников этих крупномасштабных мероприятий не может быть гарантирована.

После настоятельной рекомендации органов здравоохранения Федерация лыжного спорта Словении совместно c оргкомитетом приняли решение отменить соревнования.