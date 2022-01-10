В Словении отменили этап Кубка мира по лыжным гонкам из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице отменён из-за текущей ситуации с распространением коронавируса. Соревнования должны были проходить с 21 по 23 января. О возможном переносе этапа будет объявлено позже, сообщает сайт sports.ru.
В течение двух дней было запланировано восемь стартов по двум дисциплинам. В связи с нынешним острым развитием пандемии COVID-19 в Словении безопасность участников этих крупномасштабных мероприятий не может быть гарантирована.
После настоятельной рекомендации органов здравоохранения Федерация лыжного спорта Словении совместно c оргкомитетом приняли решение отменить соревнования.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?
08 января 2022
«Была проведена серьёзная работа»: Михаил Ведерников – о региональных проектах 2021 года в Куньинском районе