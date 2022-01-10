Детская игровая викторина «Азбука пешехода» прошла в Великих Луках

21:43, 10 января 2022, ПАИ

В Великих Луках для детей проведена игровая викторина «Азбука пешехода».Об этом ПАИ сообщили в ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки.

Сегодня для закрепления знаний Правил дорожного движения, а также дорожных знаков, сигналов светофора и правильного понимания дорожной ситуации с учащимися начальных классов МБОУ «СОШ №1» сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки организована игровая викторина «Азбука пешехода».

В ходе встречи ребята в игровой форме разбирали различные дорожные ситуации, отвечали на вопросы викторины. Для привлечения непроизвольного внимания и развития наглядно-образного мышления, закрепления знаний детьми сигналов и назначения светофора, формирования правильной модели поведения пешеходов в качестве наглядных пособий использовались конфеты с изображением светофора и дорожных знаков, которые при правильном ответе дети получали в подарок.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма личным составом ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки подобные мероприятия проводятся в различных учебных заведениях южной столицы области.