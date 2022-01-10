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Документ о кинотеатре «Родина» обнародовал госархив Псковской области

Справка говорит о многих аспектах жизни кинотеатра. Фото госархив Псковской области

До чего интересными могут быть разного рода приказы и распоряжения. Перед вами, к примеру, справка о кинотеатре «Родина», предоставленная в Великолукский городской финансовый отдел 27 марта 1951 года. (ВЛО ГАПО. Ф. Р-1994. Оп. 4. Д. 705. Л. 10.). Сегодня её опубликовал Государственный архив Псковской области. Документ помогает представить, какое количество посадочных мест было в кинозале (620), сколько было сеансов (шесть).

Еще один документ позволяет узнать о том, что в целях улучшения кинообслуживания зрителей и в связи с установлением нового режима рабочего дня с 16 октября 1953 года было изменено время начала вечерних киносеансов в следующие часы: 1 сеанс: 18:30 – 20:20; 2 сеанс: 20:20 – 22:00; 3 сеанс: 22:00 – 24:00.

В субботу и воскресенье в кинотеатре перед сеансом на 22:20 проводили танцы. На танцевальных вечерах играл оркестр. Появился он решением Великолукского горисполкома от 20 августа 1953 года № 1040 «Об улучшении работы кинотеатра «Родина». С 1 сентября 1953 года эстрадный оркестр под управлением Земцова Ивана Георгиевича из кинотеатра «Победа» был переведен для работы в кинотеатр «Родина». В оркестре числились инструменты: саксофон, кларнет, аккордеон, труба, пианино, ударная установка, баян.

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