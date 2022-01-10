Российские нувориши купили в 2021 году рекордное количество автомобилей Rolls-Royce

22:21, 10 января 2022, ПАИ

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Российские богачи в прошлом году скупили максимальное количество элитных автомобилей марки Rolls-Royce. По итогам 2021 года автопроизводитель установил рекорд продаж на глобальном и российском рынках – об этом говорится в заявлении компании, передаёт Lenta.ru. Прирост составил 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, причём Россия стала крупнейшим рынком в Европе и заняла третье место в мире.

Производитель автомобилей класса люкс Rolls-Royce Motor Cars заявил, что спрос во всём мире резко возрос, несмотря на пандемию коронавируса.

Rolls-Royce – английский автомобиль класса люкс. Это единственный автомобиль в мире, который до сих пор собирается вручную. Каждый автомобиль фирмы проходит на испытательном полигоне две тысячи километров. После чего машину разбирают, проверяют каждый узел, затем она окрашивается в 12 слоёв краски. Затем, согласно конкретной спецификации заказчика, машина окончательно собирается. Поэтому цены на автомобили этой марки космические.