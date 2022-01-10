Псковский детский фонд научит плавать детей из малообеспеченных семей

23:11, 10 января 2022, ПАИ

Региональный Детский фонд сообщает, что в Пскове ведётся набор групп детей 8-11 лет из малообеспеченных семей для обучения плаванию. Занятия будут проходить в рамках совместного благотворительного проекта Детского фонда и Псковской областной общественной организации физического оздоровления граждан «Я здоров» «Научиться плавать может каждый».

Стоимость восьми занятий в бассейне – 1 000 рублей. Занятия начинаются с января 2022 года.

Получить более подробную информацию, а также записать ребёнка на обучение плаванию можно у администраторов сообщества оздоровительной школы плавания «Акваклуб».