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Псковский детский фонд научит плавать детей из малообеспеченных семей

Навыки умения держаться на воде – одни из главных навыков человека. Фото: swimrocket

Региональный Детский фонд сообщает, что в Пскове ведётся набор групп детей 8-11 лет из малообеспеченных семей для обучения плаванию. Занятия будут проходить в рамках совместного благотворительного проекта Детского фонда и Псковской областной общественной организации физического оздоровления граждан «Я здоров» «Научиться плавать может каждый».

Стоимость восьми занятий в бассейне – 1 000 рублей. Занятия начинаются с января 2022 года.

Получить более подробную информацию, а также записать ребёнка на обучение плаванию можно у администраторов сообщества оздоровительной школы плавания «Акваклуб».

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