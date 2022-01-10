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О пользе пауз в жизни рассказала Оксана Фёдорова

Чтобы дойти до цели, паузы необходимы, считает Оксана Фёдорова. Фото Instagram

Уроженка Пскова Оксана Фёдорова рассказала в своём Instagram о пользе пауз в жизни каждого человека.

«Праздники подходят к концу. Новый год начался, а значит, нужно начать реализовывать свои цели и планы, которые мы загадали в новогоднюю ночь. Давайте каждый день приближаться с заветному, продвигаться в умении совершенствовать себя, узнавать о своей цели больше, погружаться в неё. Сложнее всего уметь ждать, сохраняя при этом баланс и ощущение управления ситуацией. Иногда пауза, когда вроде бы ничего не происходит, очень полезна, и это испытание нужно пройти. Это время нам даётся, чтобы мы точно утвердились в своём намерении», – написала телеведущая и модель Оксана Фёдорова.

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