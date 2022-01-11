Страшный день наступил по народному календарю

07:00, 11 января 2022, ПАИ

Страшный день наступил 11 января (29 декабря по старому стилю) по народному календарю. Такое название этот день получил потому, что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила, пишет calend.ru.

В этот день на Руси было принято совершать определённые обряды. С Красной горки приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер. Считалось, что в огне должны сгореть все беды и болезни.

Связанные с этим днём различные страшные истории рассказывали детям под вечер. Кроме того, было принято загадывать загадки. Начинали с серьезных, познавательных — об окружающем мире, природе и труде, – а позже переходили на шуточные — о предметах быта и домашних животных.

В этот день полагалось особенно тщательно оберегать от злых сил – молитвами и доброй заботой. Эта традиция сложилась в память о младенцах, «в Вифлееме Иродом избиенных».

Молодые люди проводили в этот день на посиделках. Святочные гуляния продолжались даже в этот день и предполагаемый разгул нечисти не мешали парням и девушкам веселиться.

Говорилось также, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.