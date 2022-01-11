День заповедников и национальных парков России отмечается сегодня

07:25, 11 января 2022, ПАИ

11 января ежегодно в России отмечается День заповедников и национальных парков, пишет calend.ru.

Заповедники и национальные парки – особо охраняемые природные территории, которые являются единственным способом уберечь от гибели небольшую часть дикой природы и животного мира.

Впервые этот день отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.

Этот день был выбран не случайно – в 1917 году 11 января в стране был образован первый государственный заповедник – Баргузинский.

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших заповедников России. Он был учрежден постановлением Иркутского генерал-губернатора от 17 мая 1916 года, а (29 декабря 1916) 11 января 1917 года создание заповедника было оформлено постановлением правительства.

Всего в России насчитывается около 12 тысяч ООПТ различных уровней и категорий. Система ООПТ продолжает развиваться – расширяются территории существующих и создаются новые заповедники и национальные парки.