В новогодние праздники россияне тратили деньги на стоматологов и бургеры

08:16, 11 января 2022, ПАИ

Во время новогодних праздников наиболее значительный рост объёма продаж продемонстрировала сфера развлечений – на музеи и выставки россияне потратили на 57% больше, чем в прошлом году, пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Большим спросом пользовались услуги стоматолога – рост составил 35% – и походы в заведения быстрого питания – на 27%. На 20% выросли продажи электроники и бытовой техники. В сфере туризма россияне предпочитали гостиницы и отели 4-5 звёзд на горнолыжных курортах. Меньше всего потребителей в праздники интересовали покупки одежды и обуви

В период с 1 по 9 января по сравнению с аналогичным периодом 2021 года наибольший рост показали продажи в денежном выражении в сфере развлечений: в музеи и выставки — на 57%, кинотеатры — на 32%. Также увеличилась реализация стоматологических услуг — на 35%, покупок в фаст-фуде — на 27%, в ресторанах и барах — на 24%.

Рост продаж по большинству товарных категорий аналитики связывают с тем, что россияне стали возвращаться к привычному образу жизни и адаптировались к условиям жизни с ограничениями.