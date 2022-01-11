До -13 градусов ожидается в Пскове сегодня
11 января в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман, пишет официальный Telegram-канал региона.
Температура воздуха по области -10…-15 градусов. В Пскове от -11 до -13 градусов. В Великих Луках -10…-12 градусов.
Ветер переменных направлений, слабый. На дорогах гололедица.
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