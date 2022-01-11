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Уголовное дело возбудили на уклоняющуюся от алиментов многодетную мать из Псковской области

В отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов возбудили уголовное дело в отношении матери троих несовершеннолетних детей, которая уклоняется от выплаты алиментов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, женщина продолжительное время официально нигде не работает и не состоит на учете в центре занятости населения. Её долг по алиментам составляет более 60 тысяч рублей.
Судебными приставами принимались все возможные меры для того, чтобы должница вспомнила о своих родительских обязанностях, но женщина продолжала от них уклоняться, поэтому дознаватели отделения судебных приставов возбудили уголовное дело.

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