Молодой человек пострадал в результате ДТП в Псковском районе

09:40, 11 января 2022, ПАИ

Молодой человек пострадал в результате ДТП в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

10 января в пять часов утра на 274-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель Псковского района 20-летний водитель автомобиля Opel Meriva на прямом участке дороги не справился с управлением транспортным средством и съехал в кювет.

Пострадавший в результате аварии водитель обратился в медучреждение уже после ДТП. Сообщение об аварии поступило в правоохранительные органы в тот же день в 6:50 из Псковской областной больницы.