Молодой человек пострадал в результате ДТП в Псковском районе
Молодой человек пострадал в результате ДТП в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
10 января в пять часов утра на 274-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель Псковского района 20-летний водитель автомобиля Opel Meriva на прямом участке дороги не справился с управлением транспортным средством и съехал в кювет.
Пострадавший в результате аварии водитель обратился в медучреждение уже после ДТП. Сообщение об аварии поступило в правоохранительные органы в тот же день в 6:50 из Псковской областной больницы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?
10 января 2022
В Гдовском районе водителю иномарки стало плохо, и он врезался в припаркованный автомобиль