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Происшествия

Накануне Нового года из-за мошенников псковичи лишились 1,5 миллиона рублей

Мнимые сотрудники банков предложили псковичам «обезопасить» банковские счета и предотвратить несанкционированное оформление кредитов, украв таким образом более 1,5 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в конце декабря 2021 года трем жителям Пскова позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков. Они предложили горожанам свои услуги якобы для предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов. Горожане поддались на уловки злоумышленников и лишились в общей сложности 1 миллиона 603 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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