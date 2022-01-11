Более 311 млн человек в мире заразились COVID-19

09:40, 11 января 2022, ПАИ

По состоянию на утро 11 января в мире зарегистрированы 311 201 974 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 5 512 851 человек. Количество выздоровевших – 260 784 152.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 62 661 272. В этой стране от коронавируса умерло 861 336 человек, выздоровело – 42 505 374.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 666 679 человек, 9 706 802 пациента выздоровело, 316 904 – умерли.