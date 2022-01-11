Более 311 млн человек в мире заразились COVID-19
По состоянию на утро 11 января в мире зарегистрированы 311 201 974 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стал 5 512 851 человек. Количество выздоровевших – 260 784 152.
Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 62 661 272. В этой стране от коронавируса умерло 861 336 человек, выздоровело – 42 505 374.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 666 679 человек, 9 706 802 пациента выздоровело, 316 904 – умерли.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?
11 января 2022
О длительности праздников, пластинках и сухом фонтане – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»