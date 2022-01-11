Заведующий аптекой в Пскове может зарабатывать до 110 тысяч рублей

09:49, 11 января 2022, ПАИ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в декабре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заведующий аптекой». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании SuperJob.

На высокий доход могут претендовать кандидаты с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы заведующим аптекой от 2 лет. Конкурентным преимуществом является опыт управления несколькими аптеками сети одновременно. Зарплатный максимум для заведующего аптекой в Москве составляет 200 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 180 тыс. рублей, во Владивостоке — 150 тысяч рублей, а в Пскове – до 110 тысяч рублей. Средняя зарплата в Пскове такого специалиста составляет 110 тыс. рублей.

В Пскове от 33 до 40 тыс. рублей может зарабатывать сотрудник со средним фармацевтическим образованием, знанием ассортимента лекарственных препаратов, кассовой дисциплины, основ товарного учета и действующих приказов и правил розничной торговли. Также требуется наличие действующего сертификата специалиста и медицинской книжки. Для такой зарплаты, как правило, требуется опыт работы фармацевтом или провизором от 3-х лет.

От 40 до 45 тыс. на рынке труда в этой сфере в городе обещают сотрудникам со знанием основ техники продаж, обучения персонала, навыков планирования и анализа продаж, а также опытом работы заместителем заведующего или заведующим аптекой от 1-го года.

От 45 до 65 тыс. рублей в Пскове обещают соискателям, обладающим сертификатом по специальности «Управление и экономика фармации», с высоким уровнем управленческих компетенций и системными знаниями в области организации и экономики фармации, а также опытом работы заведующим аптекой от 2-х лет.

Наконец, самую высокую зарплату – 65 – 110 тыс. рублей – готовы платить в городе специалистам с высшим фармацевтическим образованием, опытом управления несколькими аптеками одновременно и стажем работы заведующим аптекой от 3-х лет.

Средний портрет соискателя в городе составляет женщина (в 90% резюме) в возрасте 42 года, имеющая высшее образование и работающая на последнем месте работы 4,8 года. К переезду готов только один такой специалист из пяти, а 40% на момент размещения резюме не имели работы.

В должностные обязанности заведующего аптекой на рынке труда сегодня входят такие обязанности, как:

● организация эффективной работы аптеки;

● организация реализации лекарственных средств и сопутствующих товаров;

● обеспечение деятельности аптеки в соответствии с лицензионными требованиями и отраслевыми стандартами;

● обеспечение фармацевтического порядка и санитарно-гигиенического режима на рабочем месте;

● руководство персоналом аптеки: планирование и организация работы, обучение и стажировки, проведение мероприятий по повышению эффективности работы;

● выполнение плановых показателей аптеки;

● обеспечение наличия в аптеке полного ассортимента товара, анализ существующего ассортимента, формирование заявок на поставку товара;

● организация и контроль проведения маркетинговых акций;

● организация учета материальных ценностей;

● контроль товародвижения, участие в инвентаризациях.